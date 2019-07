Neues Reitersiegerpaar : Walter Dickmann siegt in Holzheim

Walter und Annette Dickmann waren 2003 Sieger in Neuss. Foto: Reiterkorps Holzheim

Holzheim Walter Dickmann ist der neue Reitersieger in Holzheim. In einem spannenden Wettbewerb bei bestem Reiterwetter sicherte sich der 63-Jährige den Titel gegen zwei Mitbewerber. Der 63-jährige Neusser Rechtsanwalt reitet im Holzheimer Reiterkorps seit zehn Jahren mit, Mitglied ist er dort erst seit 2014 und fungiert als zweiter Vorsitzender und Standartenführer. Begleitet wird Walter in seinem Siegerjahr von Ehefrau Annette, mit der er drei Töchter hat.

(NGZ)