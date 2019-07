Musikalischer Nachwuchs in Kaarst : Kaarst rockt bei zwei Musikwettbewerben im Bebop

Musikalischer Nachwuchs in Kaarst

Kaarst Beim „School's out“-Festival und „Young Stage“-Wettbewerb zeigten junge Kaarster Musiker ihr Können. Mit einigen von ihnen gibt es ein Wiedersehen bei „Kaarst total“.

Das Jugendzentrum Bebop hat sich zum Ziel gesetzt, den kulturellen Bereich in Kaarst zu fördern. Gerade jungen Künstlern wird eine Plattform geboten, um sich auf der Bühne und vor Publikum zu präsentieren. Jetzt gab es mit „School‘s Out“ eine Veranstaltung, bei der gleich zwei Wettbewerbe miteinander verbunden wurden: das jährlich stattfindende „School‘s Out“-Festival, bei dem drei der teilnehmenden Bands und Künstler einen Auftritt bei „Kaarst Total“ gewinnen können, sowie der Musik-Contest „Young Stage“.

„Young Stage“ ist ein Wettbewerb, der Vorentscheide im gesamten Rhein Kreis hat. In Neuss, Korschenbroich, Dormagen, Grevenbroich und Kaarst kämpfen junge Musiktalente um den Einzug ins Finale am 31. Oktober im Neusser Greyhound. Dieter Güsgen vom Kulturamt schwärmt von einer „ganz tollen Kooperation“ der Organisatoren Bebop, Kulturamt und Musikschule Mark Koll. Man wolle mit diesen Veranstaltungen das „Miteinander fördern“ damit Bands sich untereinander unterstützen, erzählt Bebop-Leiter Ken Schultze. Zusammen mit Dieter Güsgen und David Dietrich bildet er die Jury, die den Sieger des „Young Stage“-Vorentscheids ermittelt. „Das wird nicht einfach“, prognostizierte Schultze. Die Kriterien waren Gesang, Bühnenpräsenz, Beherrschung der Instrumente, Darstellung/Ausdruck. Es käme auf die „feinen Unterschiede“ an.