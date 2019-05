Zum 41. Mal in der Kaarster City : Güsgen hofft auf Shuttle-Service beim Maimarkt

Zum 41. Mal in der Kaarster City

So sah es auf dem Maimarkt im vergangenen Jahr aus. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Am kommenden Sonntag ist nicht nur Muttertag. In der Kaarster City wird auch der Maimarkt veranstaltet – zum 41. Mal.

Zum 41. Mal lockt der Maimarkt am Muttertag, 12. Mai von 11 bis 18 Uhr in die Kaarster City. Die Interessengemeinschaft Kaarst-Mitte (ISG), die Werbegemeinschaft Rathauskarden, die Stadt Kaarst und die Agentur „Eingedeckt“ haben nach dem erfolgreichen Ostermarkt mit Besucherrekord – so Dieter Güsgen vom Stadtmarketing – erneut einen vielversprechenden Maimarkt organisiert. 68 Aussteller haben sich bis jetzt angemeldet, davon viele Stammgäste, die das Kaarster Publikum sehr schätzen, sagte Yvonne Einhirn von „Eingedeckt“.