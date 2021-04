Grillexperte Patrick Schmitt : Kaarster startet mit eigenem Barbecue-Blog durch

Kaarst Schon mittwochs planen, was am Wochenende auf den Grill soll: Das ist nur einer von vielen Tipps, die sich Patrick Schmitt erarbeitet hat. Er grillt zu jeder Jahreszeit und teilt sein Wissen auf Instagram mit einer immer größer werdenden Zahl von Lesern.

24 Stunden am Stück am Grill stehen, nur um den Gästen selbstgemachtes Pulled Pork servieren zu können? Bei aller Grill-Begeisterung – dazu sind nur wenige Menschen bereit. Der Kaarster Patrick Schmitt gehört zu ihnen. Egal ob Winter oder Sommer: Mindestens einmal pro Woche wird bei ihm – gerne auch über Stunden – gegrillt. Die Ergebnisse präsentiert er anschließend auf seinem Instagram-Blog „schmittko_bbq“, dem inzwischen mehr als 2500 Menschen folgen.

Angefangen hat die Grill-Leidenschaft vor gut elf Jahren, als Schmitt sich einen Schrebergarten zulegte, in dem ein Grill natürlich nicht fehlen durfte. „Das war so ein ganz normaler Kugelgrill“, erzählt er. Mit „normalem“ Grillen gab er sich allerdings schnell nicht mehr zufrieden. „Ich habe ganz viele Rezepte und Grillmethoden ausprobiert“, erzähl er. So beispielsweise das Low-and-Slow-Grillen, bei dem das Fleisch über viele Stunden bei niedriger Temperatur gegrillt wird. „Meine Freunde haben mich für verrückt erklärt“, erzählt er. Trotzdem unterstützen sie das Hobby eifrig: „Zu jedem Geburtstag oder Weihnachten bekomme ich was für den Grill“, so Schmitt. Besser gesagt: Für den Grillpark. Denn als er 2015 nach Kaarst zog, waren nicht nur ein Kohlegrill, sondern auch ein Gas-Grill, ein Keramik-Grill, ein Beefer, Gustöpfe und jede Menge weiteres Zubehör mit dabei.