Fahrrad-Geschäft : „Radland Kirchhartz“ ab Juni unter neuer Leitung

Willi (l.) und Gisela Kirchhartz mit Ralf Schwemin. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Ralf Schwemin übernimmt am 1. Juni das Traditions-Geschäft „Radland Kirchhartz“ in Büttgen. Damit besitzt Schwemin künftig zwei Rad-Geschäfte.

In Vorst und Büttgen gibt es zwei sehr unterschiedliche Fahrradgeschäfte, die beide einen großen Namen haben: In Vorst bediente bis vor kurzem der Radsport-Olympiasieger und -Weltmeister Günther Schumacher ein höchst anspruchsvolles Publikum, das sportliche Räder liebt und gerne bereit ist, dafür einen entsprechenden Preis zu zahlen. Im Dezember 2017 übernahm hier der 46 Jahre alte Ralf Schwemin die Geschäfte. Der Name Schumacher blieb erhalten. In Büttgen suchten Willi und Gisela Kirchhartz einen Nachfolger für ihr „Radland Kirchhartz“, das sie am 19. Februar 1981 eröffnet hatten. Durch die Vermittlung von Friedhelm Kirchhartz ist jetzt ein Nachfolger gefunden worden: Ralf Schwemin wird auch dieses Traditionsgeschäft übernehmen, und zwar bereits zum 1. Juni 2019. Ansonsten wird sich so gut wie nichts ändern, weder beim Personal, noch beim Sortiment und bei der kundenfreundlichen Philosophie, die darin besteht, dass für den jeweiligen Kunden und seine Bedürfnisse optimale Zweirad zu finden, schon gar nicht. Auch der Name „Radland Kirchhartz“ bleibt bestehen.

Ralf Schwemin ist ein Quereinsteiger: Er hat zuvor unter anderem im Qualitätsmanagement gearbeitet. Er ist hier tief und fest verwurzelt: „Aufgewachsen bin ich in Holzbüttgen, in Büttgen habe ich zehn Jahre Fußball gespielt, in Vorst habe ich mein Abitur gemacht und dort gehöre ich dem Jägerzug ‚Damp 2000’ an“, erzählt Schwemin, der verheiratet, aber kinderlos ist. Langdistanz-Triathlon war früher seine bevorzugte Sportart und durch sie kam er in die Sonntags-Radfahrgruppe von Günther Schumacher. Er ist zufrieden, wie die Geschäfte in Vorst laufen, ist mit dem Geschäft vom Rottes zur Antoniusstraße umgezogen. Es kam schon überraschend für ihn, als Friedhelm Kirchhartz mit ihm Kontakt aufnahm.