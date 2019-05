Auf dem Tuppenhof in Vorst : Kenner geben wertvolle Tipps bei der Pflanzentauschbörse

Vorst Es war die 20. Pflanzentauschbörse des Nabu und sie war so gut besucht, wie schon lange nicht mehr – trotz des wechselhaften Wetters.

Günter Schwiemann (72) aus Kaarst verblüffte wie in jedem Jahr mit seinem enormen Fachwissen. Zitronenmelisse, Majoran und Minze tauschte er gegen Silberdistel und Agave: „Ich habe früher als Ingenieur gearbeitet und wollte im Ruhestand etwas ganz anderes machen – so bin ich zum Pflanzenkenner geworden“, sagte der 72-Jährige. Sabine Friedeler vom Nabu bot Insekten-Nisthilfen an und gab wertvolle Tipps. Außerdem standen den Besuchern jede Menge Info-Material sowie Sammeldosen für Altbatterien zur Verfügung, sie konnten Kaffee, Tee und andere Getränke sowie Waffeln kaufen. Umsonst gab es für die stellvertretende Bürgermeisterin Uschi Baum einen Wunschzettel im Poster-Format. Zu den Forderungen gehörten Blühstreifen an Straßenrändern, die Umwandlungen von Teilen städtischer Rasenflächen in blühende Oasen und das Verbot von Schottergräbern auf den Kaarster Friedhöfen. Uschi Baum versprach, die Anregungen in den Umweltausschuss hineinzutragen. Lob gab es von Ulrike Silberbach: So sei es eine Freude, an der sechs Hektar großen Kompensationsfläche vorbeizufahren – das sei der richtige Ansatz.