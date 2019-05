Martin Zingsheim erster Kleinkünstler im GBG : Ab jetzt gibt es Kleinkunst in Vorst

Vorst Rund zwölf Monate müssen die Zuschauer nun ins Vorster Gymnasium kommen, um dort Kabarett und Konzerte zu sehen. Die Premiere mit Martin Zingsheim in einer „aufpolierten“ Aula stellte alle zufrieden.

Viele andere Verbesserungen sind dagegen nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie zum Beispiel die neue Klimaanlage. Wichtig ist natürlich auch der gute Ton. Und auch dort gab es nichts zu kritisieren. Milan Meier von der Firma Contour aus Bergisch Gladbach ging während der Aufführung in der Aula hin und her, um seinen beiden Kollegen Hinweise geben zu können, wo nachgeregelt werden müsse. Die Soundprofis hatten das Equipment im Kaarster Schulforum demontiert, durchgecheckt und in Vorst dann wieder montiert. „Hier ist akustisch einiges gemacht worden“, lobte Milan Meier – er meinte unter anderem die Decke mit den vielen Löchern, die unter Fachleuten „poröser Absorber“ heißt.

Kabarettreihe in Kaarst zieht um : Übergangs-Spielstätte in Vorst wird am 4. Mai eröffnet

In die Beleuchtung habe man aufgrund der relativ niedrigen Deckenhöhe einiges an Gehirnschmalz investieren müssen. Mit Erfolg: Martin Zingsheim war immer bestens in Szene gesetzt. Er passte übrigens gut in die runderneuerte Vorster Aula. Auf der Bühne, die einige Meter nach vorne erweitert wurde – diese Erweiterung bleibt in den nächsten zwölf Monaten bis zum Umzug nach Kaarst bestehen – lieferte er eine gute Leistung ab. Der dreifache Vater aus Köln wirkte wie von allem Babyspeck befreit. Und er lieferte auch eine reife Leistung ab mit seinem Programm „Aber bitte mit ohne“, das 320 Kleinkunstfreunde sehen wollten in einer Aula, in der noch Platz für weitere 100 Zuschauer gewesen wäre.