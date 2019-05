Oktoberfest in Büttgen : Werbegesichter für Büttgener Wiesn gesucht

Büttgen Das Münchner Oktoberfest wird am 21. September eröffnet – und am gleichen Tag feiern auch die Büttgener Sebastianer zum fünften Mal ihre Wiesn.

Wer teilnehmen will, schickt ein Foto oder ein Video in Dirndl oder Tracht mit Angabe von Name, Alter und Kontaktdaten an jury@oktoberfest-buettgen.de oder per Nachricht über die Facebookseite „Oktoberfest Büttgen“. Ebenso ist eine Bewerbung per WhatsApp an die Nummer 0176 35374956 möglich. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai.