Sechs Wagen in Kaarst gestohlen : Polizei warnt vor Autodiebstahl per Funk

Kaarst Im Kaarster Stadtgebiet sind im April sechs Autos gestohlen worden. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten gibt und warnt vor einer neuen Masche: Diebstahl per Funk.

Laut Drawe benutzen die Täter bei ihren Diebstählen eine neue Technik der Autobauer für ihre Zwecke aus: das sogenannte „Keyless Go“. Mit diesem System können Autobesitzer ihren Wagen kontaktlos über Funkwellen öffnen und sogar starten. Die Täter greifen dieses Signal auf und gelangen so ohne jede Gewalt in das Fahrzeug. Eine recht komfortable Gelegenheit also für Diebe, sich die Autos unter den Nagel zu reißen, ohne dass es jemand merkt. Natürlich werden auch Fahrzeuge gestohlen, die nicht über dieses System verfügen. Doch bei den meisten Diebstählen in Kaarst und in der Nachbarstadt Meerbusch, wo in den vergangenen Wochen mehr als elf hochwertige Autos gestohlen worden sind, nutzten die Diebe die Schwächen des kontaktlosen Schlüssels gnadenlos aus. Doch was können Autobesitzer gegen diese Masche tun? „Wir raten dazu, die Fahrzeuge in einer Garage abzustellen, sofern eine vorhanden ist“, sagt Diane Drawe. Wer selbst keine Möglichkeit hat, sein Auto in einer Garage abzustellen, sollte dieses zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen parken. Die Polizei warnt davor, hochwertige Autos am Straßenrand oder in ungesicherten Carports abzustellen. Darüber hinaus sollte der Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abgelegt werden, damit das Funksignal nicht einfach abgefangen werden kann. Helfen kann dabei auch eine Aluminiumhülle. Der Fahrer selbst kann testen, ob der Schlüssel dann auch sicher verpackt ist, indem er ihn direkt neben die Fahrzeugtür hält. Öffnet sich der Wagen nicht, haben auch Diebe keine Chance, das Signal abzufangen und das Auto zu klauen.