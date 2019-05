Alt-Standort in Kaarst : SPD fordert Transparenz bei Vermarktung von altem Ikea-Gelände

Dort, wo einst ein Ikea-Möbelhaus stand, passiert derzeit nichts – jedenfalls hüllt sich die Stadt bei der Frage nach Nachfolgern für den schwedischen Möbelgiganten in Schweigen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die Verwaltung ist aufgefordert, ihre nächsten Schritte für den alten Ikea-Standort vorzulegen, weigert sich aber.

Stephan Seeger

Noch immer ist nicht bekannt, wie es am alten Ikea-Standort weitergeht. Nun fordert die SPD die Verwaltung dazu auf, bei der nächsten Ratssitzung am 9. Mai die nächsten Vermarktungsschritte für den Altstandort sowie deren Zeitplanung offenzulegen. Zudem wird die Verwaltung damit beauftragt, „künftig regelmäßig über konkrete Anfragen von Unternehmen zu berichten“, wie es in dem Antrag der Sozialdemokraten heißt. Die SPD macht in Sachen Gewerbegebiet damit ordentlich Druck.

„Es gibt linksrheinisch keine zweite Fläche mit diesem Potenzial. Die Investoren und Unternehmen werden kommen, wenn der Rahmen stimmt. Und hier stimmt er“ – diese Einschätzung aus dem Januar 2018 stammt von Reimar Molitor, Geschäftsführer der Metropolregion Köln-Bonn. Und die SPD nutzt nun die Aussagen Molitors, um der Verwaltung Dampf zu machen. Es sei nun endlich an der Zeit, mit dem Standort aggressiv zu werben. So könnte beispielsweise ein Werbeplakat auf dem Grundstück aufgestellt oder Anzeigen auf entsprechenden Online-Plattformen oder der stadteigenen Homepage geschaltet werden. „Grundsätzlich muss der Internetauftritt der Stadt im Bereich Wirtschaftsförderung zwingend relaunched und prominent platziert werden“, heißt es in dem Antrag. Die Sozialdemokraten bemängeln, dass dem Rat der Stadt Kaarst bislang noch kein „ernsthafter Interessent“ genannt wurde.

Info 34.000 Quadratmeter perfekt angebunden Größe Der Altstandort Ikea ist insgesamt 34.000 Quadratmeter groß. Verkehrsanbindung Die Autobahnen 57 und 52 befinden sich in unmittelbarer Nähe, ein Anschluss zur Regiobahn (S28), die über Neuss nach Düsseldorf fährt, ist ebenfalls gegeben. Verfügbarkeit Auf dem Areal kann sofort mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Doch bereits im Vorfeld der Ratssitzung hat die Verwaltung klargemacht, den Antrag ablehnen zu wollen. „Eine regelmäßige, nicht anlassbezogene Information des Stadtrates oder dessen Ausschüsse über laufende, aber noch nicht abgeschlossene Ansiedlungsgespräche wird nicht als zielführend angesehen“, schreibt die Verwaltung in den Ratsunterlagen. Weil zuletzt immer wieder Inhalte aus dem nicht-öffentlichen Teil der Sitzungen an die Öffentlichkeit geraten waren, vertritt die Stadt Kaarst den Standpunkt, „dass solche Gespräche auch weiterhin durch die Verwaltung geführt werden und qualifiziert in die zuständigen Gremien gegeben werden sollen“.