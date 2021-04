Scheibe beim Einparken zerstört : Opel-Fahrer begeht Fahrerflucht in Kaarst

Kaarst Ein Opel-Fahrer hat am Karfreitag nach Angaben der Polizei beim Einparken die Scheibe eines Imbiss am Rathausplatz beschädigt. Der Verursacher hinterließ seine Adressdaten, flüchtete jedoch als er erfuhr, dass die Polizei auf dem Weg sei.

Die Kennzeichen an seinem Auto waren zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Flüchtigen an seiner Anschrift an. In der Wohnung sowie im Opel des 51-Jährigen stellten die Beamten eine Substanz, vermutlich Cannabis, sicher. Der Verdächtige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sein Pkw war nicht versichert. Der Kaarster muss sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Zusätzlich wird ein Verfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Rauschmitteln gegen ihn eingeleitet. Auf sein Konto geht auch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zusätzlich wird er verdächtigt, Kennzeichen gestohlen zu haben.