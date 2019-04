Radrennen in Büttgen : Spurt in den Mai: Ausstellung soll dauerhaft ins Sportforum ziehen

Die Ausstellung „40 Jahre Spurt in den Mai“ ist am Montag ins Sportforum gezogen und soll dort nun dauerhaft bleiben. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Büttgen Am Dienstag (30. April) beginnt in Büttgen wieder das sportliche Highlight des Jahres.

Und dieses Mal gibt es ein besonderes Jubiläum: Zum 40. Mal werden die Sieger beim „Spurt in den Mai“ gesucht. Dazu war am 3. April eine Ausstellung in der Büttgener Filiale der Sparkasse Neuss eröffnet worden. Nachdem die Stellwände der Ausstellung am Montag ins Sportforum Büttgen gebracht wurden, soll sie auch nach dem Rennen dort weiter stehen. „Wir wollen eine dauerhafte Ausstellung haben“, sagt Franz-Josef Kallen, Präsident des VfR Büttgen und Vorsitzender des Fördervereins Sportforum.

Wo genau die Ausstellung dann stehen wird, weiß Kallen noch nicht. „Entweder im Eingangsbereich, wo alle Besucher des Sportforums nicht dran vorbeikommen, oder in einem Versammlungsraum“, sagt der 69-Jährige. Für Kallen ist die Ausstellung im Hinblick auf den Radsport in Büttgen „so aussagekräftig, dass viele Menschen das sehen müssen“, sagt er. Ein Lob gibt es noch einmal für Friedhelm Kirchhartz, der viel Zeit und Arbeit in die Organisation dieser Ausstellung investiert hatte. Die Kosten beziffert Kallen auf 5000 bis 5500 Euro.

Er rechnet damit, dass der „Spurt in den Mai“ auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet wird. Die Veranstaltung beginnt am Dienstagabend mit dem Bahnrennen, am Mittwoch steht das Straßenrennen auf dem Programm. Dann wird auch der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts da sein. Angekündigt hat sich auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Schirmherr der Veranstaltung ist NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper. Um 15.20 Uhr fällt der Startschuss zum Hauptrennen, bei dem 80 Runden (eine Runde führt über 900 Meter) zurückgelegt werden müssen. Start und Ziel ist auf der Pampusstraße, gefahren wird im Quadrat über Gladbacher Straße, Korschenbroicher Straße und Birkhofstraße. Die sind während der Veranstaltung natürlich gesperrt.

(seeg)