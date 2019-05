Radrennen in Büttgen : „Spurt in den Mai“ lockt wieder mehr Zuschauer

Büttgen Insgesamt rund 1000 Besucher haben die 40. Auflage des traditionellen Radrennens besucht.

Ein Abend und ein Tag gehörten jetzt in Büttgen ganz dem Radsport. Der „Spurt in den Mai“ am Dienstag endete bereits kurz nach 23 Uhr, obwohl mit dem „Omnium der Ladies“ im Vergleich zu den Vorjahren weitere Rennen hinzukamen. Was die Organisatoren freute: Bei den Zuschauerzahlen konnte der Negativ-Trend gestoppt werden: Rund 750 Menschen wollten sich das Spektakel auf den Tribünenplätzen nicht entgehen lassen. Biergarten-Atmosphäre herrschte im Bereich der Ehrengäste in der Mitte der Halle, wo rund 250 Besucher das Rennen verfolgten.