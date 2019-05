Qualitätsanalyse an Schule in Kaarst : Gute Noten fürs Einstein-Gymnasium

Kaarst Die Bezirksregierung hat dem Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst in einer Qualitätsanalyse ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Diese Qualitätsanalyse wird bei allen öffentlichen Schulen durchgeführt – egal ob Grundschule, Realschule oder Gymnasium. Das AEG war das erste Gymnasium in Kaarst, bei dem die Prüfer vorbei geschaut haben. „Es gibt bei der Analyse verpflichtende Kriterien, die sich auf den Unterricht beziehen, und es gibt auch Kriterien, die man selber wählen kann. Das war früher, als das nach der Pisa-Studie anfing, noch ein bisschen anders. Da haben sich die Schulen noch vor gefürchtet“, sagt Bruno von Berg, Schulleiter am AEG. Betrachtet wird bei der Analyse auch die Region, in der die Schule steht. „Eine Schule in Duisburg-Marxloh hat eine andere soziale Prägung als in Kaarst“, sagt von Berg. Bevor die Prüfer kommen, muss die Schule erst einmal ein paar Statistiken an die Bezirksregierung übermitteln: Beispielsewiese, wie viele Lehrer angestellt sind oder wie viele Schüler es gibt. Dann kommen die Prüfer in die Schule und schauen sich den Unterricht an. Am AEG wurden an drei Tagen mehr als 40 Unterrichtseinheiten á 20 Minuten bewertet. Im Anschluss der Analyse werden dann Schüler, Lehrer und Eltern befragt. Ganz am Ende werden die Ergebnisse den Lehrern präsentiert.