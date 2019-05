Konzert in der Lukaskirche : Ein glanzvoller Kammerchor

Kaarst Der Kammerchor „modus novus“ hat die Zuhörer in der Lukaskirche begeistert.

Der renommierte Kammerchor „modus novus“ war zu Gast in der Lukaskirche in Holzbüttgen innerhalb der Reihe „Musik für Kaarst“. Der durch etliche Rundfunkaufzeichnungen und CDs bekannte gemischte Chor ist ein reiner Projektchor, der an sechs bis sieben Wochenenden pro Jahr und vor Konzerten aus ganz Deutschland zusammenkommt. Bevorzugte Probenstätte ist die Wolfsburg in Mülheim/Ruhr, eine Bildungsstätte des Bistums Essen. Da der Kaarster Bernhard Moormann zu den Gründungsmitgliedern 1988 zählt und bis heute aktiv ist, kam es nun zum Konzert in Holzbüttgen.