Ufer neu bepflanzt : Kampf gegen Müll am Kaarster See

Mitglieder des Sportfischervereins haben am Wochenende am Kaarster See gearbeitet. Foto: Katharina Molzberger

Kaarst Der Sportfischerverein kümmert sich seit 2015 um die Uferbepflanzung.

Den Kaarster See auf „ökologisch gesündere Füße zu stellen“ ist das Ziel des Sportfischervereins Kaarst. Ein Projekt, welches 2015 erstmals mit der geplanten Anlage von bepflanzten Schwimminseln in Angriff genommen wurde. Ursprünglich war bis 2018 geplant, jährlich 45 bis 50 Quadratmeter bepflanzte Schwimminseln in den Kaarster See zu setzen. Nun soll das Projekt bis 2025 laufen. Der Verein muss also Ufer sowie neue Schwimminseln bepflanzen, um den Sauerstoffgehalt im See zu steigern, Schutz und Rückzugsbereiche für kleinere Seebewohner zu schaffen und den Überschuss an Nährstoffen aus dem Wasser herauszufiltern.