Stadt führt Videoüberwachung ein : Diebe stehlen Kupfer und Baumaterial in Realschule

Diebe stehlen Kupfer und Baumaterial in Realschule

Das Wasser hat auch vor Stahltüren nicht Halt gemacht . Die Diebe, die nun in die Realschule eindrangen, auch nicht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die stark vom Wupper-Hochwasser geschädigte Opladener Schule soll nach dem Vorfall nun videoüberwacht werden. Der Wachdienst hatte den Einbruch laut Stadt nicht verhindern können.

Die Stadt sichert die Theodor-Heuss-Realschule nun per Videoüberwachung. Der Grund: An der extrem vom Hochwasser geschädigten Opladener Schule nahe Wupper haben am vergangenen Wochenende Diebe zugeschlagen, der Wachdienst hatte den Einbruch nicht verhindern können. „Es wurden sowohl Materialien und Geräte der Sanierungsfirma entwendet, aber auch Kupferleitungen herausgerissen und mitgenommen“, meldet Stadtsprecherin Julia Trick auf Anfrage unserer Redaktion. „Dies ist ein herber Rückschlag beim Bemühen der Verwaltung, die Schule schnellst möglichst zu sanieren.“ Außerdem vergrößere der Einbruch nochmal den Aufwand beim Rückbau.