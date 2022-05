Europatag in Vorster Gymnasium : GBG feiert Europa-Tag mit vielen Gästen

Vorst Der Europa-Abgeordnete Stefan Berger hat das Vorster Georg-Büchner-Gymnasium zur Feier des Europatages besucht. Die Schule ist seit gut einem Jahr Europaschule. Mit zweitägiger Verspätung wurde dort am Mittwoch der Europatag gefeiert.

Das Georg-Büchner-Gymnasium ist seit gut einem Jahr Europaschule. Mit zweitägiger Verspätung wurde dort am Mittwoch der Europatag gefeiert. Moderatorin Beate Kowollik führte durch ein dreistündiges Programm. Zu den Gästen gehörten der Europa-Abgeordnete Stefan Berger, der in Driesch lebende Künstler Burkhard Siemsen, der frühere Bürgermeister Franz-Josef Moormann als Vertreter der Bürgerstiftung sowie der Kleinkünstler Quichotte. Im Mittelpunkt standen jedoch Schüler – vor allem vom Vorster Gymnasium, aber auch aus den drei anderen weiterführenden Schulen.

Bei der Podiumsdiskussion standen Schülerinnen und Studenten auf Augenhöhe mit dem Europa-Abgeordneten. Franz-Josef Moormann gestand folgendes: „Ich war eine richtige Dorfseele, Kaarst war meine Welt, in der ich glücklich war.“ Heute steht für ihn fest, dass sich Menschen über Grenzen hinaus verbinden müssen. Es gehe darum, „Zukunft zu gestalten mit Menschen, die ganz anders denken als wir“. Moormann ermunterte die jungen Leute, sich in der Bürgerstiftung zu engagieren.

Fabienne Hitzelsberger ist der Austausch mit anderen Ländern wichtig. In Frankreich ist der 14-Jährigen aufgefallen, dass der Glaube in den Schulen keine Rolle spielt und deswegen auch keine Schülerinnen mit Kopftüchern zu sehen sind. Anna Thormählen (15) erklärte, dass ihr der Europakurs am Georg-Büchner-Gymnasium sehr viel gebracht hat: „Ich habe eine neue Denkweise gewonnen, bin jetzt sicherer in der Argumentation.“