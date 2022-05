Europäische Aktion : Brandenburger Tor leuchtet in Farben der Ukraine

Am Montagabend soll das Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine erstrahlen. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Anlässlich des Europatags, der am 9. Mai begangen wird, soll das Brandenburger Tor am Montagabend in blau und gelb beleuchtet werden. Und auch weitere Wahrzeichen in Europa sollen am Montag in den Farben der Ukraine erstrahlen.

Das Brandenburger Tor wird am Montagabend in den Farben der Ukraine beleuchtet. Wie der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Wolfgang Büchner, am Montag mitteilte, sei dies eine Aktion anlässlich des Europatags, der am 9. Mai begangen wird. Mit der Beleuchtung in den Farben der ukrainischen Flagge werde das Zeichen gesetzt, dass die Europäische Union an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung stehe, sagte er.

Die Beleuchtung des Brandenburger Tors, die Bundesregierung und Berliner Senat vereinbart hätten, sei Teil einer europäischen Aktion, die Büchner zufolge auf Initiative der französischen Ratspräsidentschaft zustande kam. Europaweit sollen am Montagabend Wahrzeichen gelb und blau erstrahlen. In Russland, das derzeit einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, stand der Montag im Zeichen des Sieges über die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg.

Der Europatag erinnert an die sogenannte Schuman-Erklärung. Der damalige französische Außenminister Robert Schuman skizzierte am 9. Mai 1950 seine Idee einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Sie sollte durch die Zusammenlegung von Kohle- und Stahlproduktion die Länder Europas einen und Kriege für die Zukunft verhindern. Das historische Datum wird seitdem als Gedenktag für Einheit und Frieden in Europa begangen.

