Landtagswahl in Kaarst : Stadt sucht händeringend nach Wahlhelfern

Kaarst Für die Landtagswahlen sucht die Stadt noch nach Helfern. Den Unterstützern soll auch ein Erfrischungsgeld gezahlt werden. Bürgermeisterin Ursula Baum ermuntert alle Kaarster, sich kurzfristig zu melden.

In drei Tagen wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt, und die Stadt Kaarst ist auf der Suche nach Wahlhelfern. Nach Angaben der Verwaltung fehlen – Stand Mittwoch – noch knapp 15 Personen für die 22 Urnenwahl- und elf Briefwahlbezirke im Kaarster Stadtgebiet, die als Beisitzer helfen können. Interessierte müssen älter als 18 Jahre alt sein, ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Für die Unterstützung winkt den Helfern ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 35 Euro für den einmaligen Einsatz. Sollte die Stadt nicht genügend Wahlhelfer finden, müsste sie Bürger zwangsverpflichten. Doch so weit wird es nach Aussage der Verwaltung nicht kommen. „Wir werden das mit städtischen Mitarbeitern regeln können“, heißt es aus dem Rathaus. Bürgermeisterin Ursula Baum ermuntert alle Kaarster, sich kurzfristig zu melden: „Die aktive Beteiligung von Bürgern als Wahlhelfer ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir dafür sorgen, dass unsere Wahlen ordnungsgemäß und reibungslos ablaufen können.“