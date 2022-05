Stadthalle in Kleve : Ein Zeichen für den Frieden am Europatag

Wiel Lenders wurde in der Stadthalle Kleve ausgezeichnet. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Hunderte Besucher aus Deutschland und den Niederlanden kamen zu dem Empfang der Sozialdemokraten in der Klever Stadthalle. Ehrung für Wiel Lenders, Leiter des Freiheitsmuseums Groesbeek.

Es war die neunte Ausgabe des Europatags von Sozialdemokraten dies- und jenseits der Grenze – und kaum eine war so gut besucht wie in diesem Jahr. Vor allem dank einer großen Delegation aus den Niederlanden gab es am Montagabend großes Stühlerücken im Foyer der Klever Stadthalle, ausgereicht haben die Sitzplätze am Ende trotzdem nicht. Auch ein kleines Zeichen an diesem 9. Mai, an diesem Europatag, für mehr Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus. Die Botschaft: Europa ist nicht längst nicht tot – im Gegenteil.

Gefeiert wird traditionell der Jahrestag der Schuman-Erklärung: Am 9. Mai 1950 schlug der damalige französische Außenminister Robert Schuman vor, eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl zu schaffen. Diese Idee legte den Grundstein für die Europäische Union. Und trotzdem, betonte Esther Mirjam Sent, Vorsitzende der PvdA, sei Europa heute viel mehr als nur ein Zusammenschluss aus wirtschaftlichen Gründen. Das wird auch deutlich mit dem Blick auf das Thema das Abends: der Krieg in der Ukraine, das aggressive Verhalten von Wladimir Putin, der an diesem 9. Mai in Moskau den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade feierte. Krieg in Europa – nie habe sie sich nach Fall des Eisernen Vorhangs vorstellen können, dass ihre Kinder noch einmal eine Situation erleben wie diese, sagte die Europa-Abgeordnete Vera Tax aus Venlo. Umso wichtiger sei eine entschlossene und gemeinsame Antwort Europas. „Am Ende des Tages muss Europa für seine eigene Sicherheit sorgen können“, betonte auch ihr Parlamentskollege Jens Geier, der als Abgeordneter der SPD die Bürger des westlichen Ruhrgebiets und des nördlichen Niederrheins in Brüssel vertritt.

Auch dass die SPD bei ihrer Haltung – oder zumindest in der Kommunikation dieser – öffentlich in der Kritik steht, war Thema an diesem Abend. „Wir muten der Bevölkerung derzeit eine Menge zu und tun uns selbst als Friedenspartei auch schwer“, sagte Ina Spanier Oppermann, Landtagsabgeordnete der SPD aus Krefeld. In einer Zeit, in der sich auch ihre Partei aus der Großen Koalition heraus emanzipieren und neue Pflöcke einschlagen müsse, seien nun Fragen zu beantworten, wie: Schickt Deutschland schwere Waffen in ein Kriegsgebiet?

Fragen, die die Menschen umtreiben, wie auch Christin Becker und Lars Aengenvoort, Kandidaten der SPD im Kreis Kleve für die kommende Landtagswahl, von ihren Wahlkampfständen berichteten. „Mit Krieg macht man keinen Wahlkampf. Aber das Thema beschäftigt die Menschen erheblich“, sagte Becker.