Vortrag in Gesamtschule Büttgen : Herbert Rubinstein schildert das Leben als jüdisches Kind

Herbert Rubinstein (r.) spricht in der Gesamtschule über seine jüdische Kindheit in Deutschland. Links: Initiator Carl-Wilhelm Bienefeld. Foto: Wolfgang Walter

Büttgen Herbert Rubinstein hat am Dienstag in der Gesamtschule Büttgen über sein Leben als jüdisches Kind in Deutschland gesprochen. Ein packender und gleichzeitig erschreckender Vortrag eines mutigen Mannes.

Die Geschichte vom Judentum, vom Holocaust sowie vom Leben als Jude in Deutschland hat am Dienstag ein Gesicht und einen Namen bekommen: Herbert Rubinstein lebt in Düsseldorf und kam auf Einladung des Lehrers Carl-Wilhelm Bienefeld in die Büttgener Gesamtschule, um die Schüler der Klassen 10 bis 12 über das Judentum aufzuklären.

Der Vortrag war keine ganz leichte Kost, trotzdem war die Aufmerksamkeit groß. Dass Juden in Deutschland immer noch gefährdet sind, ist auch daran ablesbar, dass die Düsseldorfer Synagoge seit dem Attentat auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München 1972 rund um die Uhr bewacht wird. Wegen permanenter Anfeindungen habe man in Düsseldorf eine jüdische Grundschule und ein jüdisches Gymnasium eingerichtet. Es war ebenso packend wie beschämend, als der Gast erzählte, wie sich vor dem 2. Weltkrieg Mitschüler von ihm distanzierten, ihn beschimpften – Jungs, mit denen er früher gespielt hatte.

Vieles, was der Mann, der aus dem Gebiet der heutigen Ukraine stammt, erzählte, wirkte erschreckend aktuell. So war Sprache in Form von Propaganda im Dritten Reich eine Waffe, der sich heute der russische Präsident Wladimir Putin ausgiebig bedient. Rubinstein sprach sachlich, ohne anzuklagen. Aber er sagte, was gesagt werden musste, beispielsweise, dass sein Vater, der Rechtsanwalt Max Rubinstein, unmittelbar vor Kriegsende von deutschen Truppen erschossen worden war.

Und er berichtete, warum ihm die Reise in einem Viehwaggon in ein Konzentrationslager erspart geblieben war: „Die Rumänen waren käuflich, so bekamen wir polnische Pässe.“ Im Ghetto musste er es dann noch zwei Tage aushalten: Dann kamen die Sowjets als Befreier. Die Schüler erfuhren, dass seine Mutter in zweiter Ehe Max Rubin geheiratet hatte, der aus Düsseldorf stammte. Dort betrieb die Familie lange eine Feintäschnerei.

Herbert Rubinstein war nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben hauptamtlicher Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein-Westfalen. Er hat die jüdischen Kulturtage gemanagt, zum Teil in ganz NRW. Bis heute macht er Schulungen und bietet Synagogen- und Friedhofsführungen an. Er will nicht belehren und er wirkt auch nicht verbittert, was angesichts seiner Biographie alles andere als selbstverständlich ist.