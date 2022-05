Viele Nationen, eine Stadt : Das Fest der Kulturen kehrt nach Kaarst zurück

Nach zwei Jahren feiern verschiedene Nationen zusammen. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Es wird wieder bunt in der Stadtmitte: Am 22. Mai kommen unter dem Motto „Viele Nationen, eine Stadt“ auch 2022 wieder Künstler, Veranstalter und Interessierte zusammen, um die Vielfalt in Kaarst zu erkunden und miteinander zu feiern.

Nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause kehrt das bunte Stadtfest mit Informations- und Aktionsständen, internationalen kulinarischen Speisen und einem bunten Bühnenprogramm zurück.

Von 11 bis 18 Uhr präsentieren sich auf der Bühne am Neumarkt die unterschiedlichsten Facetten der Stadtgesellschaft: Das Hanmaum Seon Zentrum zeigt koreanisches Trommeln und Tanzen, die Kaarster Künstlerin Aurole präsentiert eine afrikanische Modenschau und die geflüchtete ukrainische Musikerin Natalia Vetrova begeistert mit klassischen Klängen die Besucher. Vetrova tritt nicht zum ersten Mal in Kaarst auf: Angefangen hat sie bei einem Innenhofkonzert in der Musikschule von Mark Koll und zeigte ihre Gesangskünste bei den beiden Benefizkonzerten für die Ukraine in der evangelischen Lukaskirche und zuletzt im Atrium des Rathauses.

Zwischendurch gibt es beim Fest der Nationen die Möglichkeit, untereinander ins Gespräch zu kommen, die Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen zu suchen und die faszinierende Vielfalt in der Stadt Kaarst zu erleben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, durch das Programm vor Ort führt Quartiersmanager Andreas Vollmert.

Veranstalter des Festes ist der Kulturbereich der Stadt Kaarst. „Unsere Stadt bringt eine enorme Vielfalt hervor, die es verdient hat, gefeiert zu werden. Obkürzlich aus der Ukraine zu uns gekommen oder bereits seit längerer Zeit in Kaarst – die Menschen sind bei uns stets willkommen“, sagt Bürgermeisterin Ursula Baum. Dieter Güsgen, Leiter des Bereichs Kultur, ergänzt: „Der Wert eines friedlichen Miteinanders verschiedener Kulturen wird uns gerade schmerzlich bewusst. Miteinander statt gegeneinander, Verständnis durch Dialog – das sind die Ziele unserer Veranstaltung.“

(NGZ)