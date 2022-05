Einrichtung in Kaarst : Künstlerinnen stellen im Johanniter-Zentrum aus

Einrichtung in Kaarst

Kaarst Die Bewohner des Johanniter-Zentrums hatten am Samstag eine kleine Abwechslung: Da wurde nach langer Zeit mal wieder eine Ausstellung eröffnet mit Bildern von Gerda Hadey, Marlis Intze, Karin Laach und Heidi Lange.

Gerda Hadey ist diesbezüglich über jedem Zweifel erhaben. Die 81-Jährige malt seit frühester Kindheit. Sie ist in der DDR aufgewachsen und hat jede freie Stelle der Tageszeitung bemalt. Jetzt greift sie zur Pastellkreide, die kleine Korrekturen während des Malprozesses zulässt. Menschen sind ihre Lieblingsmotive. Oft sind es Frauen in tollen Kleidern aus einer längst vergangenen Epoche, Frauen mit einem Sehnsuchtsblick, Frauen, die Erinnerungen wachrufen. Aber Gerda Haday lässt sich auch vom Hier und Jetzt inspirieren.

Karin Lach gehört wie alle vier Frauen der Künstlerinnen-Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde in Holzbüttgen, die seit 2008 besteht, an. Ihr Ehrgeiz spiegelt sich in ihren Aquarellen wider. Es sind zarte Aquarelle mit Impressionen zumeist von Landschaften, wo Harmonie zu herrschen scheint.