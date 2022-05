Erster Schützenkönig der Stadt Kaarst : Frank Kluth zum zweiten Mal König in Driesch

Frank Kluth zum zweiten Mal König in Driesch

Frank Kluth (M.) und seine Steffi regieren in Driesch. Foto: Bruderschaft Driesch

Driesch Ehefrau Steffi hatte zum zehnten Hochzeitstag am 27. April die Idee, dass ihr Frank zum zweiten Mal König in Driesch werden könne. Gesagt, getan.

Ein alter Bekannter hat sich in Driesch zum zweiten Mal nach 2011 die Königswürde geschnappt: Frank Kluth holte den Vogel mit dem 82. Schuss von der Stange, einen Mitbewerber gab es nicht. Kluths Ehefrau Steffi hatte zum zehnten Hochzeitstag der beiden am 27. April die Idee, dass ihr Frank König in Driesch werden könne. Gesagt, getan. Die gemeinsame Tochter Luisa ist Prinzessin. Zu seinen Ministern ernannte Kluth Frank Neis mit Simone und Holger Konrad mit Monika.