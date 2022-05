Vogelschießen in Kamp-Lintfort : Andreas Kustermann ist Kamper König

Kamp-Lintfort Der 54-jährige Kamper steht an der Spitze der Schützenbruderschaft St. Josef Kloster Kamp, die 2022 viele Veränderungen vorhat. Auf dem Schützenfest im Juni ersetzt die „Kamper Party“ die Fete „Rock im Zelt“.

Die beiden hatten bereits 2018 zum Prinzgefolge von Ulrich und Ingrid Weinreich gehört, dem scheidenden Kamper Schützenpaar, das durch die Pandemie zwei Jahr länger als geplant im Amt ist. Offiziell inthronisiert werden Andreas und Renate Kustermann am 18. Juni mit dem Krönungsball, der um 19.30 Uhr im Festzelt auf dem Kamper Abteiplatz zwei Wochen nach Pfingsten beginnt. Zuvor ist um 18.30 Uhr Krönungsmesse in der Abteikirche. An dieser Festfolge hat sich am Samstag des Schützenfestes nichts geändert, obwohl sich nach zweijährige Pandemiepause bei der Schützenbruderschaft Kloster Kamp viel verändert hat, unter anderem wurde der Vorstand im März 2022 verändert und neu besetzt. Am Freitag des Schützenfestes, am 17. Juni, ersetzt die „Kamper Party“ die Fete „Rock im Zelt“. Spielten bei „Rock im Zelt“ immer zwei Bands, die vor allem Rock- und Popsongs aus den 1970er und 1980er Jahren coverten, tritt diesmal nur eine Band auf. Es ist die Showband „Tante Käthe“, die im Kölner Raum Kultstatus genießt. Sie spielt auch Rock- und Popsongs aus den 1970er und 1980er Jahren, aber auch Schlager und Songs aus der Zeit danach. Karten kosten 15 Euro. Sie sind im Pflanzenzentrum op de Hipt an der B 510, im Haus Bieger auf dem Kamper Berg und bei Brillen Kaiser Kathage an der Moerser Straße 235 erhältlich, wie bislang 750 Stück.