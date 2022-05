Feuerwehr am Samstag im Dauereinsatz : Straßen und Keller in Büttgen überschwemmt

Die Kaarster Feuerwehr war am Samstagabend im Dauereinsatz in Büttgen (Symbolbild). Foto: Feuerwehr Kaarst

Büttgen Die Kaarster Feuerwehr war am Samstagabend im Dauereinsatz. Durch den Starkregen war das Kanalnetz in Büttgen überlastet. Die rund 60 Einsätze dauerten bis in die Nacht.

Im Kaarster Stadtteil Büttgen hat ein Starkregenereignis am Samstagabend dafür gesorgt, dass mehrere Keller vollgelaufen waren. Das bestätigte Feuerwehr-Chef Andreas Kalla gegenüber unserer Redaktion. Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Bürger über die aktuelle Situation informiert, auch die Nina-Warnapp schickte eine Push-Nachricht. Insgesamt arbeiteten die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht rund 60 Einsätze ab.

„Innerhalb kürzester Zeit war der Kanal voll“, erklärte Kalla am Samstagabend gegenüber unserer Redaktion. Der Kanal konnte demnach kein Wasser mehr aufnehmen, viele Keller standen unter Wasser. Sogar das Altenheim und die Kirche in Büttgen drohten nach Angaben Kallas vollzulaufen. „Die Straßen standen teilweise bis über den Bordstein unter Wasser, wie kleine Flüsse. Das habe ich so auch noch nie gesehen“, so Kalla. Wie viel Liter pro Quadratmeter bei dem Starkregen heruntergekommen sind, konnte er nicht genau sagen.

Um 20.14 Uhr setzte die Feuerwehr einen ersten Post zu dem Starkregen-Ereignis auf Facebook ab. „Das Kanalnetz ist aktuell überlastet. Daher kann das Wasser aktuell nicht ablaufen“, schrieb die Feuerwehr. Rund eine Stunde später gab Kalla erstmals leichte Entwarnung. „Das Wasser läuft aktuell wieder ab“, so Kalla. Gegen 22 Uhr entspannte sich die Lage, zu diesem Zeitpunkt war die Feuerwehr noch bei 30 Einsatzstellen vor Ort. Parallel zu dem Starkregen-Einsatz wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand gerufen. Das Wasser hatte einen Kurzschluss in einem Stromkasten hervorgerufen. „Aber auch das ist glimpflich abgelaufen“, so Kalla. Um 1.40 Uhr meldete sich die Feuerwehr erneut via Facebook. „An einer Einsatzstelle sind wir aktuell noch tätig. Die restlichen Fahrzeuge wurden gereinigt und aufgerüstet“, hieß es.