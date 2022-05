Konzert in Kaarst : Pink-Floyd-Coverband tritt mit der Jungen Sinfonie auf

„One of These“ kann endlich mit der Jungen Sinfonie spielen. Foto: Klaus Stevens

Kaarst Die Kabarett-Fans erwartet am Samstag (7. Mai, 20 Uhr) etwas ganz Besonderes im Albert-Einstein-Forum: Nach mehrfachen Verlegungen laden die Band „One of These Pink Floyd Tributes“ gemeinsam mit der Jungen Sinfonie Kaarst zu einem gemeinsamen Konzert ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lange mussten die Band und das Orchester warten, nun kommt es nach den erfolgreichen Konzerten aus dem Jahr 2018 zur Neuauflage. Gespielt werden Klassiker wie „The Wall“ kombiniert mit fast originalen Sounds, ein ausgetüfteltes Lichtkonzept gehört ebenfalls zum Programm. „One Of These“ wird dabei von der Jungen Sinfonie Kaarst begleitet, die die Musik mit orchestraler Stimmengewalt untermalt und die Dramatik steigert. So gibt es ein optisches und akustisches Zusammenspiel.

Mit ihrer besonderen Darbietung macht sich die Band gerade auch überregional einen Namen. Interpretiert werden die Alben mit einer für Pink Floyd typischen multimedialen Show und einem akustischen Set im Stil der MTV Unplugged Show. Am vergangenen Wochenende kamen rund 1000 Besucher zu den Shows von Köbes Underground, David Werker und Konrad Stöckel. Köbes Underground wurde erst nach der dritten Zugabe von der Bühne gelassen.

Derweil ist das Kulturprogramm im kommenden Sommer wieder zu Gast auf dem Vorster Tuppenhof. Nach dem Erfolg des Kabarett-Sommers im vergangenen Jahr laden die Veranstalter nun erneut zum fünftägigen „3k* Sommer-Spezial 2.0“ ein: Mit hochkarätiger Comedy- und Musik-Besetzung wollen die Künstler auch in diesem Jahr die Kaarster unterhalten. Die besondere Stimmung auf dem Tuppenhof hat bereits 2021 rund 1000 Besucher überzeugt.

Wie auf einem alten Bauernhof üblich, wird es im Tuppenhof eher rustikal und volksnah zugehen: Statt auf einer großen Bühne spielen die Künstler unter Holzüberdachung, auf die Besucher warten Klappstühle mit Sitzpolster. Getränke und Imbisse werden stilgerecht aus der Scheune des Tuppenhofs gereicht. Karten gibt es online.

(NGZ)