St. Lambertus & Junggesellen Bruderschaft Kaldenkirchen : Dirk van Deursen ist der neue Schützenkönig

Kaldenkirchen Nach 1420 Tagen ohne königlichen Hofstaat hat die St. Lambertus- und Junggesellen-Bruderschaft einen neuen Schützenkönig: Brudermeister Dirk van Deursen holte den Vogel von der Stange.

Die St. Lambertus & Junggesellen Bruderschaft Kaldenkirchen ist ins neue Schützenjahr 2022 gestartet. Nach 1420 Tagen ohne königliche Regentschaft hatte die Bruderschaft am 30. April im Pfarrgarten, unter Beteiligung der Schützengesellschaft Kaldenkirchen-Bruch, bei strahlendem Sonnenschein zum Königsschießen geladen. Nach rund zwei Stunden und 223 Schüssen erlangt Dirk van Deursen, im Amt des 1. Brudermeisters, die Königswürde und ernennt Frank Leven, 1. Schriftführer, und Michael Thönissen, 1. Zugoffizier der Gardeoffiziere, zu seinen Ministern. Damit sind alle Voraussetzungen für eine schönes Schützenfest vom 2. bis 6. September erfüllt. „Es war sehr schön anzusehen, mit so vielen Menschen im Freien endlich wieder Gemeinschaft bis in die frühen Morgenstunden zu leben und wir freuen uns auf das bevorstehende Schützenfest“, so Dirk van Deursen.