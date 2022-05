Kaarster Verein wird 30 : Hospizbewegung feiert Geburtstag

Kaarst Vor 30 Jahren hat sich die Hospizbewegung Kaarst gegründet. Zum Geburtstag kamen viele Gäste, darunter Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er bezeichnete den Verein als sein „Patenkind“.

Hospizbewegung und Feiern – das scheint nicht wirklich zusammenzupassen oder etwa doch? Am Samstagvormittag wurde in der Aula der Realschule Halestraße ein bemerkenswertes Jubiläum gefeiert, das zugleich zeigt, wie schnell die Zeit vergeht: Die Hospizbewegung Kaarst ist 30 Jahre alt geworden. Zu den Gästen gehörten unter anderem Bürgermeisterin Ursula Baum, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Günther Kolvenbach, „Urgestein“ des Marienheim-Hospiz.

Die Bürgermeisterin hatte neben einer Geburtstagstorte auch einen Umschlag für die Hospizbewegung mitgebracht. Mark Koll ermöglichte dank einiger Akteure einen Vorgeschmack auf das Musical „Alexander Hamilton“, das am kommenden Wochenende im Albert-Einstein-Forum zu sehen sein wird.

Der Landrat erinnerte an die Zeit vor 30 Jahren: „Ich war damals Kreissozialdezernent und die Hospizbewegung ist für mich fast wie ein Patenkind.“ Er hob den Wert des Ehrenamtes hervor als Gegengewicht zur Ellenbogengesellschaft. Vieles habe sich in drei Jahrzehnten verändert beziehungsweise verbessert – als Beispiel nannte Petrauschke die Fortschritte in der Schmerztherapie.