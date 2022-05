Benefizaktion in Korschenbroich : Drei Stunden Musik für einen guten Zweck

Korschenbroich Die Gäste hatten freien Eintritt, konnten aber spenden. Und alle Künstler verzichteten auf ihre Gage. Was bei der dritten Korschenbroicher Lichtblicke-Show geboten wurde und wie viel Geld zusammenkam.

Der Hobbymusiker Guido Schiffer hatte eine CD bespielt mit Evergreens – statt zu singen, spielte er Trompete, gab einige Kostproben seines durchaus beachtlichen musikalischen Könnens. Und er berührte die Besucher mit der Info, dass er die bislang erzielten Einnahmen aus dem CD-Projekt dem „Wünschewagen“ gespendet hat: Der bringt todkranke Menschen zu Orten, die sie am Ende ihres Lebensweges noch einmal sehen möchten. Die Einnahmen am Freitag flossen aber in die Lichtblicke-Kasse.

Alle Künstlerinnen und Künstler hatten übrigens auf ihre Gagen verzichtet, und sie mussten sogar ihre Getränke aus der eigenen Tasche bezahlen. Ganz vorne saßen die beiden stellvertretenden Bürgermeister Albert Richter und Hans-Willich Türks. Bürgermeister und Schirmherr Marc Venten war krankheitsbedingt zu Hause geblieben. Ebenfalls direkt vor der Bühne hatten Finanzminister Lutz Lienenkämper sowie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke Platz genommen. Ziemlich weit vorne saßen auch Marion Klein, die Leiterin des Kreisjugendamtes und Manfred Rütten vom Spendenbeirat der Aktion Lichtblicke Rütten erklärte, dass die Mittel nicht direkt an die Bedürftigen gehen, sondern über die Wohlfahrtsverbände Caritas beziehungsweise Diakonie, in seltenen Fällen auch über die Jugendämter. Aufgrund der aktuellen Ereignisse habe man ein Unterkonto für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Auch hierzulande gebe es Männer, die Gewalt gegenüber ihrer Frau und ihren Kinder anwenden, auch hier gebe es Familien, die sich keine neue Waschmaschine leisten können, wenn die alte kaputt ist. Und in diesem reichen Land werde von den Krankenkassen längst nicht alles bezahlt, was kranken Kindern Erleichterung bringen könnte. Auch ganz am Ende könne es nochmal finanziell eng werden, nämlich wenn das Geld für ein würdiges Begräbnis fehlt. Vor diesem Hintergrund freute sich Hans-Willi-Türks, dass der Saal so gut besucht war. Albert Richter beklagte, dass Menschen in der Hochphase der Pandemie ohne ihre Angehörigen hatten sterben müssen. Finanzminister Lutz Lienenkämper sprach ein anderes Thema an: „Kindesmissbrauch ist auch in Nordrhein-Westfalen verbreitet – sie sollen durch ein neues Kinderschutzgesetz geschützt werden.“