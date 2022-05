Horst Luhmer scheidet in Kaarst aus : Stadt sucht neuen Fahrradbeauftragten

Horst Luhmer scheidet in Kaarst aus

Horst Luhmer war zwei Jahre lang Fahrradbeauftragter in der Stadt Kaarst. Foto: Berns, Lothar (lber)

Nach zwei Jahren im Amt hat Horst Luhmer angekündigt, zum 1. Juli dieses Jahres nicht mehr als Fahrradbeauftragter für die Stadt Kaarst zur Verfügung zu stehen. Deshalb sucht die Stadt nun einen neuen Fahrradbeauftragten oder eine Fahrradbeauftragte für die Vertretung der Interessen der Radfahrer im Stadtgebiet. Der oder die Fahrradbeauftragte nimmt an politischen Sitzungen und möglicherweise auch in Arbeitskreisen zum Thema Verkehr teil und bewertet planerische und bauliche Maßnahmen, die den Fahrradverkehr betreffen. Der oder die Fahrradbeauftragte trägt dem Verkehrsausschuss Vorschläge zur Verbesserung des Radverkehrs vor und setzt sich beratend bei der Stadt für die Belange der Radfahrer ein. Besonders in der Umsetzung des Teilkonzepts Radverkehr kommt dem Fahrradbeauftragten eine wichtige Aufgabe zu.