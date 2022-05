Kriminelle in Kaarst : Geldkassette in Kaarst gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Die Unbekannten sprengten in Kaarst vor Zeugen eine Geldkassette und flüchteten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Kaarst Ein Knall, eine Rauchsäule und ein schwarzer Audi, der über einen Wirtschaftsweg an der Niederdonker Straße in Richtung Autobahn flüchtet. Diese ungewöhnliche Szene spielte sich am Donnerstag, 5. Mai, gegen 10:15 Uhr, in Kaarst im Bereich einer Baumschule vor den Augen von Zeugen ab.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und was dabei zum Vorschein kam, rief dann auch die Polizei auf den Plan.

Eine offenbar detonierte Geldkassette, von bisher unbekannter Herkunft sowie verbrannte Geldnoten lassen vermuten, dass die beiden von Zeugen beschriebenen Insassen des verdächtigen Audis, zuvor vorsätzlich eine Explosion zwischen den jungen Bäumen herbeigeführt hatten.

Möglicherweise selber überrascht von der Intensität der Sprengung suchten sie anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit das Weite.

Die Zeugen beschrieben eine schwarze Audi-Limousine mit Kennzeichen aus Gifhorn (GF-...88 - weitere Details unbekannt). Das Fahrzeug war - nach Angaben der Hinweisgeber - besetzt mit zwei südländisch aussehenden Männern, die beide einen Mund-Nase-Schutz trugen.