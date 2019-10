Inklusives Graffiti-Event in Kaarst : Erfolgreicher Sprayday mitten in der Stadt

Kaarst Das Kunstcafé Einblick hat zum fünften Mal sein inklusives Graffiti-Event Sprayday veranstaltet. Auch wenn Brigitte Albrecht mit dem Graffiti-Team bis zuletzt gebangt hatte, ob das Event wegen Regenprognosen abgesagt werden müsse, zeigte sich pünktlich zu Beginn der Veranstaltung die Sonne.

Über 60 Interessierte im Alter von drei bis über 70 Jahren waren gekommen, um sich an mehr als zehn aufgestellten Spray-Wänden in der Kunst mit klackernden Dosen zu üben. Durch die zentrale Lage im kleinen Park zwischen Neumarkt und Maubiscenter und in Verbindung mit dem Kaarster Samstags-Markt war das Graffiti-Event für alle gut zu erreichen. Für eine besondere Überraschung sorgte die Musicalgruppe von „Rock of Ages“ der Kaarster Musikschule Mark Koll. In der Kulisse der bereits bemalten Stellwände legte die Gruppe aus 15 Jugendlichen Sing- und Tanzeinlagen hin. Brigitte Albrecht, ehrenamtliche Geschäftsführerin des integrativen Projektes Kunstcafé EinBlick, freute sich über den Erfolg: „Der Sprayday ist zu einer beliebten Institution geworden, die über Kaarst hinaus bekannt ist. Hier können wir zeigen, dass Inklusion bunt ist“, sagt sie. Dankbar ist sie für die vielfältige Unterstützung auch von Unternehmen aus Kaarst und Umgebung. „Sie alle ermöglichen uns und den Kaarster Bürgern dieses schöne Kunstprojekt.“