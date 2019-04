Schiefbahner Jägerzug in Kaarst : 1000 Euro Spende für das Kunstcafé EinBlick

Schiefbahner Jägerzug in Kaarst

Kaarst Der Schiefbahner Jägerzug „Lott Jonn“ unterstützt das Kunstcafé EinBlick in Kaarst mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro.

Das Geld stammt aus dem Erlös einer Verkaufsaktion von Ansteckern mit Schiefbahner Silhouette, die anlässlich des Schützenfestes im letzten Jahr in vielen Geschäften erhältlich waren. Bereits zum dritten Mal hat der Jägerzug durch solche Verkaufsaktionen Geld für gemeinnützige Zwecke gesammelt, die Erlöse wurden in erster Linie für integrative Zwecke gespendet.

„Für uns spielt die gelebte Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen eine große Rolle“, fasst Zugspieß Matthias Kaulen zusammen. Das liege nicht zuletzt daran, dass es im Zug zwei Bezugspersonen mit Downsyndrom gibt. Die Schwester eines Zugmitgliedes sowie der jüngste Lott-Jonn-Mitstreiter, der Schiefbahner Julius Winkelsträter, der seit vielen Jahren mit großem Spaß bei der Sache ist, leiden unter dem Downsyndrom. Winkelsträter ist es auch, der die Brücke zum Kunstcafé EinBlick schlägt, da er seit knapp einem Jahr dort seine Berufsbildung absolviert. „Das Projekt in Kaarst ist durch seinen Leuchtturmcharakter in unserer Region einmalig und liegt uns sehr am Herzen“, sagt Kaulen.