Höhe Kaarster See und Anschlussstelle Kaarst-Nord : Zwei Unfälle auf der A52

Foto: Feuerwehr Ein Transporter-Gespann lag quer zur kompletten Fahrbahn.

Kaarst Die Feuerwehr Kaarst wurde am Samstag um 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A52 in Fahrtrichtung Mönchengladbach, Höhe Kaarster See, alarmiert. Gemeldet wurde ein umgestürzter Lkw. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Vor Ort bestätigte sich teilweise das Meldebild. Ein Transporter-Gespann lag quer zur kompletten Fahrbahn. Der unverletzte Fahrer konnte sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr befreien. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, der Transporter wurde vom Anhänger getrennt. Im Anschluss wurde die Fahrbahn grob gereinigt.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, diesmal direkt hinter der Anschlussstelle Kaarst-Nord auf der A52. Die Rettungsmittel, die sich bereits auf der Anfahrt zur voran gegangenen Einsatzstelle befanden, wurden aufgeteilt. Somit konnten beide Unfälle parallel abgearbeitet werden. An dieser Unfallstelle waren zwei Pkw beteiligt. Fünf Personen wurden verletzt. Nach der Sichtung durch den Leitenden Notarzt erfolgten die Transporte in umliegende Krankenhäuser.

Im Einsatz waren die Löschzüge Kaarst und Büttgen. Drei Notarzt-Einsatzfahrzeuge, sechs Rettungswagen sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.Zur Ursache und Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

(NGZ)