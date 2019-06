Kaarster Integrationscafé : Neue Hoffnung für das Kunstcafé

Kaarst Nachdem die Politik dagegen entschieden hat, die komplette Fördersumme in Höhe von 5000 Euro für das Kunstcafé Einblick zu verwenden, hat Inhaberin Brigitte Albrecht nun einen Antrag an das Kuratorium der Sparkasse gestellt.

Der Antrag des Kunstcafés kam aber zu spät bei der Sparkasse an – die Frist für die nächste Sitzung der Sparkassenstiftung Ende Juni ist abgelaufen. Nach Angaben der Stadt wird es am Freitag ein Gespräch zwischen Ulrike Nienhaus und Brigitte Albrecht geben. Danach wird entschieden, ob der Antrag über die Fördersumme auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung kommt oder nicht. Unterstützung erhält Brigitte Albrecht nach einem Artikel unserer Zeitung nun auch wieder aus der Bevölkerung – und von der Politik.

„Es sind jetzt wieder alle Kaarster mobilisiert. Ich denke, wir bekommen das Geld auch so zusammen“, sagt sie: „Viele Leute sagen, es ist unmöglich, was da passiert – auch die Politik.“ Finanzielle Hilfe hat Brigitte Albrecht allerdings noch nicht bekommen, lediglich ein Schütze hat ihr spontan 170 Euro gegeben. Und eine Kirchengemeinde hat sich telefonisch bei ihr gemeldet. „Es passiert im Moment ganz viel“, erklärt Albrecht. Einer ihrer Mitarbeiter ist Mitglied in der Willicher CDU und ist gerade dabei, einen Brief zu schreiben und diesen an die Integrationsbeauftragte des Bundes zu schreiben. Brigitte Albrecht findet es „schade, dass wir keine Allianz mit der Stadt bilden“.