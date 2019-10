Versammlung in Kaarst : Nordkanal wird langfristig ökologisches Gewässer

Kaarst Eigentlich ist Kaiser Napoleon „schuld“ an der unendlichen Geschichte der Entschlammung des Nordkanals: Seine Vision einer Verbindung von Neuss bis Antwerpen führte zum Bau der Wasserstraße, der zwar nicht vollendet ist, aber zwischen Neuss und Neersen lange für die Schifffahrt genutzt wurde.

Der Kanal verfügt als Schifffahrtsweg über ein extrem geringes Gefälle, das man nicht groß ändern kann. So kann keine ausreichende Fließgeschwindigkeit erzielt werden, um die Schlammauflage zu verringern. Im Kern geht es in Zukunft nicht mehr um die Schlammentfernung, sondern „nur“ um ein Konzept zur Verbesserung des ökologischen Potentials des Nordkanals. Denn im Schlamm leben sogar Flusskrebse – Zeichen für gute Wasserqualität. Martina Jüttner stellte zwei Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Potentials vor. Zum einen empfahl sie den Umbau der zweiten Sohlschwelle in Höhe der Schorlemer Straße in Neuss. Dadurch wird eine erhöhte ökologische Durchgängigkeit geschaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 1000 Euro. Desweiteren hält sie das Einbringen von Totholz für sinnvoll: Es dient Tieren als Lebensraum und Nahrungsquelle, erzeugt einen pendelnden Stromstrich und hält große Bruchstücke zurück. Diese sehr langfristigen wirkenden Maßnahmen sollen per Fotodokumentation überwacht werden. Beide Vorschläge wurden einstimmig angenommen.