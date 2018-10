Kaarst: SprayDay des Kunstcafés Einblick

Kaarst 60 Teilnehmer kamen zur Kunstaktion des Cafés Einblick und ließen ihrer Phantasie freien Lauf.

Gemeinsam die Welt „fair“schönern – das war das Motto des SprayDays des Cafés Einblick am neuen Ikea. Mittlerweile zum fünften Mal organisierten das Kunstcafé Einblick, unter der Leitung von Brigitte Albrecht, und Ulrike Brinkmann die Kunstaktion. Vor dem Ateliertreffpunkt waren bereits Wände aufgestellt, an denen die angehenden Künstler ihre Werke schaffen konnten. Spraydosen standen geordnet in ihren Kartons und im Innenhof wurden Handschuhe, Masken und Ponchos zum Schutz vor Farbe ausgegeben.