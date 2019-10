Kaarster Rat bildet Arbeitskreis : Klimaschutz: Grüne fordern Umsetzung

Beim Klimaaktionstag auf dem Rathausplatz am 20. September haben viele Jugendliche Maßnahmen gefordert, um das Klima in der Stadt Kaarst zu verbessern. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Im Stadtrat lagen viele verschiedene Anträge zum Thema Klimaschutz in Kaarst vor. Um diese in Ruhe priorisieren zu können, wurde ein Arbeitskreis gebildet. Die Grünen-Fraktion konnte sich mit der Entscheidung nicht anfreunden.

Mittlerweile vergeht kein Tag mehr ohne neue Nachrichten zum Thema Klima. Auch bei den Kaarster Ratsfraktionen ist der Schutz der Natur präsent – und sie wollen handeln. Bei der Sitzung des Stadtrates lagen gleich mehrere Anträge zum Klimaschutz auf dem Tisch und wurden lang und breit diskutiert. Das Ergebnis: Ein Arbeitskreis soll sich weiter mit den Anträgen beschäftigen und die einzelnen Punkte priorisieren, dann kommen sie wieder in die politischen Gremien. Der Arbeitskreis wurde auf Antrag der CDU und FDP zunächst für ein Jahr gegründet. Doch diese Entscheidung reicht der Grünen-Fraktion lange nicht aus.

„Es geht uns konkret darum, was wir in Kaarst tun können. In den letzten zwei Jahren haben wir ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, in dem wir uns als Grüne nicht wiederfinden“, sagte Christian Gaumitz. Es gehe jetzt darum, was zur Bekämpfung des Klimawandels und dessen Folgen beigetragen werden kann. „Wir haben jetzt genügend Zeit gehabt. Wir würden uns wünschen, wenn wir über die Inhalte sprechen. Wir können heute tiefgreifende Veränderungen auf den Weg bringen“, plädierte Gaumitz, der gleichzeitig sagte, dass man natürlich nicht alles auf einmal verabschieden kann. Es sei aber nicht sinnvoll, die Themen noch einmal zu vertagen, sondern man müsse jetzt handeln, bevor es zu spät ist. „Das Konzept an sich ist nicht ausreichend“, sagte er, obwohl das Klimaziel und der Rahmen klar sind. Im gemeinsamen Antrag der CDU und FDP fehlen dem Grünen-Politiker klar formulierte Maßnahmen.

Info Klimaschutzkonzept wurde 2016 beschlossen Integriertes Klimaschutzkonzept Der Rat hatte am 29. September 2016 das Klimaschutzkonzept beschlossen. Fertigstellung Das Konzept wurde zum 31. Dezember 2018 durch das Büro Gertec GmbH vorgelegt. Abstimmung Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Umsetzung im Juli 2019 beschlossen.

Doch mit dieser Auffassung standen die Grünen (fast) alleine da. Der CDU-Vorsitzende Lars Christoph sprach aus, was auch die anderen Fraktionen wohl gedacht haben. „Es wäre wünschenswert, wenn wir als Stadtrat einen breiten Konsens finden würden und schauen, welche Punkte wir 2020 angehen wollen. Das kann uns nicht mit 50 Leuten im Stadtrat gelingen“, meint er. Zuspruch erhielt er von Günter Kopp (FDP), Anneli Palmen (SPD) und Anja Rüdiger (UWG). Zudem erklärte Christoph, dass die Stadt „ja nicht bei Null“ anfange. Die Straßenbeleuchtung wurde bereits auf LED umgestellt, der Bereich Gebäudesanierung ist energetischer als zuvor und auch das Thema zentrale Wärmeversorgung wurde bereits umgesetzt – beispielsweise im Neubaugebiet an der Karlsforster Straße. „Wir sind da schon unterwegs und werden es weiter ausbauen“, so Christoph.