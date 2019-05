Kandidaten-Vorstellung für den Ehrenamtspreis : Sie leitet das Kunstcafé-Einblick, wo Inklusion gelebt wird

Kaarst Kunstpädagogin Brigitte Albrecht leitet seit 2003 das Kunstcafé Einblick. Sie ist eine der Kandidatinnen, die für den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreis Neuss, RWE und der NGZ in der engeren Auswahl ist.

Dass sie sich für Menschen mit Behinderungen einsetzten wollte, wusste Brigitte Albrecht schon als Jugendliche. „Als ich einen Film über ein gehörloses Mädchen sah, wurde mir bewusst: Man kann für und mit Menschen mit Behinderungen so viel machen“, sagt die 68-Jährige. Vor 15 Jahren hat sie ihren Traum von einem Inklusionszentrum wahrgemacht und in der Kaarster Innenstadt das Café Einblick ins Leben gerufen. Dort arbeiten heute acht Menschen mit Behinderung. Als ehrenamtliche Geschäftsführerin koordiniert Brigitte Albrecht die Geschicke des Cafés und veranstaltet zudem Malkurse für ältere und jüngere Menschen mit und ohne Behinderung. Zu ihrem Projekt gehört nämlich auch das integrative Kunstatelier Einblick, das von einem 2001 von ihr gegründeten Verein betrieben wird und seit 2017 im „träffpunkt“ von Ikea beheimatet ist. „Durch das Malen kompensieren Menschen mit Behinderung fehlende Sprach- und Lesekompetenz“, erklärt die Kunstpädagogin und ehemalige Lehrerin an der Förderschule für geistige Entwicklung in Kaarst. Ihre Kunstwerke stellen die Schüler in Kliniken aus und verkaufen sie auch. „Ein hörbehinderter Künstler war in diesem Jahr mit seinem Comic sogar auf der Leipziger Buchmesse“, sagt sie.