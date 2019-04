Interview mit Tilman Bechthold : „Ohne Ehrenamt wäre unsere Welt ärmer“

▶ Vorschläge können ab sofort bis Samstag, 4. Mai, an folgende Anschriften gesandt werden: Landrat des Rhein-Kreises Neuss Sozialamt „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“ – Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises Neuss Lindenstraße 2-10 41515 Grevenbroich oder per Mail an: birgit.rothe@ rhein-kreis-neuss.de ▶ Folgende Angaben sind erforderlich: - Name, Anschrift, Telefon-/Handynummer und Mailadresse der vorschlagenden Person - Name, Anschrift, Telefon-/Handynummer und Mailadresse der zu ehrenden Person - kurze Darstellung der ehrenamtlichen Tätigkeit (Art, Ziel, Dauer) - Nennung eines sozialen Zwecks oder einer sozialen Einrichtung, die das Preisgeld erhalten soll ▶ Rückfragen an Birgit Rothe-Slak unter 02181 601-5010 ▶ Infos auch unter www.rhein-kreis-neuss.de/ehrenamtspreis

Foto: Martin Ferl