Ehrenamt im Rhein-Kreis : Vier Männer im Einsatz für saubere und sichere Bänke

Grevenbroich „Die Bänker“ sind für den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises nominiert. Die vier Rentner kümmern sich um Bänke im Wald oder an Wegen.

Sie nennen sich kurz „Die Bänker“, haben aber mit Zinssätzen + Co. so gar nichts im Sinn – zumindest nicht hobbymäßig. Peter Lys, Jürgen Rohde, Peter Josef Heier und Erich Martinez haben sich für ihr Rentenalter eine ganz spezielle Beschäftigung ausgesucht: Sie sorgen nämlich dafür, dass die Bänke im Grevenbroicher Stadtgebiet in Schuss bleiben – und so unter anderem auch andere Rentner darauf sitzen können.