Ehrenamt im Rhein-Kreis : 84-Jährige aus Rosellen betreut Gefangene

Rosellen Christa Brinckmann vielfältig im Einsatz in ihrer Gemeinde. Die 84-Jährige verwaltet unter anderem das vom Pfarrgemeinderat eingesetzte Spendenkonto „Kein Kind ohne Mittagessen“. Aber nicht nur.

In Christa Brinckmanns Leben gibt es eine klare Richtschnur: „Den Bibelvers Matthäus 25 – den Geringsten zu helfen – versuche ich umzusetzen und die Botschaft Jesu hat mich geprägt“, sagt die frühere Lehrerin für katholische Religion. Nach dieser Maxime betreut die 84-Jährige seit über zwanzig Jahren Gefangene zunächst in Düsseldorf, jetzt in Ratingen. Durch ihre Tätigkeit an Hauptschulen erlebte sie schwierige Schüler, bekam über den Gefängnisverein Düsseldorf Kontakt mit Gefängnisseelsorger Reiner Spiegel und besucht Gefangene.