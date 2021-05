Anfrage der CDU im Kreis Kleve : Wie gut funktioniert die Inklusion im Kreis?

Kreis Kleve Die Kreistagsfraktion der CDU stellt eine Anfrage, wie es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Kreis steht. SIe verwiesen dabei auf das neue Bundesteilhabegesetz.

Die CDU-Kreistagsfraktion Kleve will von der Kreisverwaltung wissen, wie es um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen steht. In einer Anfrage mit sieben Punkten bittet sie die Landrätin, sich diesem Thema anzunehmen. So möchte man unter anderem wissen, welche Beratungsleistungen der Kreis Kleve erbringt oder fördert. Wie viele Inklusionsbetriebe gibt es prozentual im Kreis Kleve? Und wie viele Menschen nutzen integrative Arbeitsformen, zum Beispiel im Handwerk?