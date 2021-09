Ehrenamtspreis 2021 : Diese Kandidaten stehen im Rhein-Kreis Neuss zur Auswahl

Rhein-Kreis Neuss Knapp 30 Bewerbungen waren beim Rhein-Kreis für den Ehrenamtspreis „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“ eingegangen. Zehn haben es in die engere Auswahl für den Publikumspreis geschafft - wir stellen alle nach und nach im Detail vor.

In drei Kategorien wird der Ehrenamtspreis unterteilt: Jugend-, Jury- und Publikumspreis. Wer Sieger in der Kategorie „Publikumspreis“ wird, entscheiden die NGZ-Leser per Abstimmung telefonisch oder online (ab 23. September). Diese Kandidaten stehen zur Auswahl: