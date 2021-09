Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : Herzkissen für Krebs-Patientinnen

Noithausen 52 Frauen treffen sich einmal im Monat im Noithausener Pfarrheim und nähen mittlerweile für 15 Krankenhäuser und vier Uni-Kliniken.

Manchmal ist der Sitzungssaal des Rhein-Kreises in Grevenbroich kein Platz, an dem debattiert und um Mehrheiten gerungen wird. So auch an einem Tag im Jahr 2017, als sich dort 120 Mitarbeiter der Verwaltung einfanden, um Herzkissen für an Brustkrebs erkrankte Frauen zu nähen. Das geschah im Rahmen des „Freiwilligentages“ und die Idee zur der Aktion hatte Ute Trienekens, die im Kreisgesundheitsamt arbeitet. „Es war ein tolles Erlebnis, als wir an diesem Tag tatsächlich 120 Kissen fertigstellen konnten. Wir hatten dort eine richtige Fertigungsstraße aufgebaut“, sagt sie. Verschenkt wurden die Produkte an die Kliniken im Rhein-Kreis. Schnell hatte Trienekens, seit 25 Jahren auch im Noithausener Pfarrgemeinderat tätig, den Wunsch, diese Aktion nicht einmalig werden zu lassen. Und sie versuchte gemeinsam mit Inge Scharner, „Mitnäher“ und Spender für den Stoff und die Füllungen zu finden. Im Januar 2019 wurde der erste Nähabend terminiert – und 30 Frauen standen bereit. Mittlerweile sind es 52 von 18 bis 85 Jahren, die einmal im Monat im Pfarrheim nähen, was Finger und Nadeln schaffen, immerhin 80 bis 100 Kissen pro Abend. „Während der Lockdowns konnten wir uns natürlich nicht treffen, aber da haben alle zu Hause genäht und ich habe Stoffe und Füllmaterial hin- und hergefahren“, berichtet sie.