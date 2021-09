Ehrenamt im Rhein-Kreis : Verein hilft Tieren und „ihren“ Menschen

Grevenbroich Lutz Wingerath hat eine mobile Tierarztpraxis aufgebaut, die Haustiere bedürftiger Menschen versorgt. Dafür hat der Grevenbroicher mit Helfern einen Transporter umgebaut.

Mit diesem „TieMo“ fährt Wingerath gemeinsam mit einem Tierarzt und einem Helfer zu mehreren Orten in Köln und seit einigen Monaten auch zur Tafel in Grevenbroich. Kostenlos versorgt dort das Team alle sechs Wochen die Tiere von Kunden der Tafel. Die Ärzte arbeiten ehrenamtlich und Medikamente sowie die Nachbehandlung der tierischen Patienten werden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. „Die Leute melden sich vor Ort bei uns an und wir prüfen ihre Bedürftigkeit – die meisten kommen mit Hunden oder Katzen, die sich kratzen, humpeln oder andere Beschwerden haben – bei unserem letzten Besuch in Grevenbroich haben wir zehn Katzen und acht Hunde versorgt“, erzählt der 50-Jährige.