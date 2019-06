Jugendehrenamtspreis des Rhein-Kreises : Vier Mädchen nähen Stoffbeutel gegen Plastikmüll

Da wird genäht, was die Stoffreste hergeben: (v.l.) Maya, Anika, Vicky und Lilli Kirschbaum in Omas Nähzimmer. Foto: Tinter, Anja (ati)

Lilli, Maya, Anika und Vicky Kirschbaum setzen sich für die Umwelt ein. Angefangen hat alles vor zwei Jahren. Ihre Oma hat eine Dokumentation über die Verschmutzung der Meere gesehen und mit ihren Enkelinnen darüber gesprochen.

460 Euro waren es 2017, schon 600 Euro ein Jahr später, und am vergangenen Samstag haben sie wieder 400 Euro beim Neusser Umweltmarkt gesammelt – Geld, dass die Schwestern Lilli und Maya, 15 und 13 Jahre alt, und ihre Cousinen Anika und Vicky, ebenfalls 15 und 13 Jahre alt und auch Schwestern, an den WWF spendeten. Eingenommen hatten die vier Mädchen das durch den Tausch von Stoff- gegen Plastiktaschen. Und dafür hatten sie auf dem Neusser City-Trödelmarkt um eine Spende gebeten. Mittlerweile verlangen sie je nach Tasche drei bis vier Euro. „Die Leute haben immer gefragt, was sie geben sollen, daher stecken wir jetzt Preisschilder an die Taschen“, sagt Anika. Darüber hinaus kann natürlich jeder auch mehr geben.