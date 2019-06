Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises : Mit Kickboxen einen Job finden

Rhein-Kreis Gino Blanco hilft Jugendlichen mit dem Kampfsport von der Straße ins Arbeitsleben.

Boxtraining als Vorbereitung für die Arbeitswelt – das passt für Gino Blanco wunderbar. „Jugendliche lernen bei uns nicht nur Kampfsport, sondern auch Disziplin, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und Fairness. All diese Soft Skills sind im Job ebenfalls gefragt“, erklärt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann.

Vor zehn Jahren gab er in der Kaarster Jugendeinrichtung „Die Insel“ sein erstes Anti-Aggressionstraining. „Im Keller habe ich einen Sandsack aufgehängt und erst einen und dann immer mehr Schüler trainiert – sie wurden im Laufe der Zeit merklich ruhiger.“ Daraufhin hat der 46-Jährige das Projekt „Ladies- und Gentlemen-Boxen“ für Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen ins Leben gerufen, das Motto „Weg von der Straße, rauf auf die Matte“. Mittlerweile trainiert er jeden Freitagabend mit ihnen in einer Sporthalle an der Bussard-Straße.